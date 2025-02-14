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Що треба їсти, щоб не було депресії

Що треба їсти, щоб не було депресії

Кращою дієтою для зниження проявів депресії вважають середземноморську / Фото: pixabay.com

У раціоні людей, схильних до депресії, не повинно бути нестачі в м'ясі, рибі та морепродуктах.

Депресія може виникати в різні періоди життя, але найчастіше вона з'являється в миті сильної нервової напруженості та стресу або після драматичних переживань.

Дієта в разі боротьби з депресією ґрунтується на певних продуктах, які містять компоненти, що позитивно впливають на самопочуття і психічне здоров'я.

Тепер вчені підтверджують, що бактерії в нашому кишківнику є важливою ланкою між тим, що ми їмо, і тим, як ми почуваємось. А це означає, що ми зможемо лікувати наш мозок через живіт.

Дослідження показують, що різні кишкові мікрофлори відповідають різним психічним розладам, зокрема депресії і тривожним станам. Теорія зв'язку між кишківником та мозком принаймні є ще одним доказом, що здорове, збалансоване харчування знижує ризик розвитку багатьох хвороб і зокрема депресії.

Багато з досліджень були присвячені так званій середземноморській дієті - загальна назва для раціону, багатого овочами, фруктами, горіхами, морепродуктами, ненасиченими жирами та рослинними оліями, а також низьким вмістом рафінованого цукру, червоного та обробленого м'яса.

Вчені довели, що середземноморська дієта збільшує різноманітність кишкових бактерій і зменшує інші фізіологічні зміни, як-от хронічні запалення, які також супроводжують депресію.

Також було виявлено, що збільшення випадків депресії тісно пов'язане із вживанням замалої кількості Омега-3 жирних кислот. Тому варто додати до свого раціону жирну морську рибу (лосось, тунець, оселедець, скумбрію, сардини), лляне насіння, лляну олію, волоські горіхи та авокадо.

У людей, які страждають на депресію, нерідко відзначається дефіцит вітаміну В12 і фолієвої кислоти. Ці компоненти, хоча й опосередковано, але беруть участь у виробництві важливих нейромедіаторів, а їх додавання до раціону харчування посилює ефект фармакологічного лікування депресивного стану.

Крім вітамінів групи В, рекомендується урізноманітнити харчування продуктами, що містять залізо, селен і цинк. Доведено, що їх недолік провокує апатію, швидку стомлюваність, сонливість чи безсоння.

Селен знижує відчуття тривоги та покращує настрій, а цинк підвищує ефективність антидепресантів.

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