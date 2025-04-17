Що посадити поруч із помідорами для багатого врожаю

Не варто ігнорувати сумісність рослин при вирощуванні помідорів / © Pixabay

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Досвідчені дачники знають, що садові та овочеві та культури потрібно розмістити на клумбах і грядках так, щоб вони не гальмували і не пригнічували розвиток інших.

Розповідаємо, поряд з якими рослинами варто садити помідори, щоб отримати багатий урожай.

Помідорам подобається контактувати з бобовими, які покращують структуру ґрунту та збагачують його азотом. Також можна посадити поряд злаки.

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Відмінними сусідами для томатів стануть всі види салатів — петрушка, зелена цибуля, шпинат, щавель, спаржа, селера, а також трави — базилік, шавлія, м’ята, чебрець.

Смак помідорів та майбутнього томатного соку з них покращить кропива. Вона відлякує шкідників, тому не варто поспішати виривати «бур’ян» із грядки. Ця рослина також сприяє збільшенню терміну зберігання помідорів.

Часник відлякуватиме від томатів червоних павутинних кліщів. Він також має протигрибкові властивості, допомагає зберегти ґрунт здоровим.

Гарним сусідом для помідорів буде гарбуз. Можна посадити поряд і кавуни з динями, але важливо, щоб вони розташовувалися з південної сторони.

Уживуться з томатами коренеплоди — буряк, морква та редис. Якщо поруч виявиться полуниця — це збільшить шанси на хороший врожай обох культур. Томати допоможуть відвадити від ягід мурах. Можна висаджувати поблизу помідорів капусту.

Раніше ми писали, які овочі потрібно посадити у квітні. Більше про це читайте у новині.