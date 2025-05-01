- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 217
- Час на прочитання
- 1 хв
Загарбники обстріляли Одещину з балістичного озброєння
Моніторингові канали повідомляли про три ракети.
Російські загарбники в ніч проти 1 травня обстріляли Одещину балістичним озброєнням.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Військові попередили про небезпеку застосування балістичного озброєння на півдні країни.
«Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу!» — йдеться у повідомленні.
Моніторингові канали повідомили, що ворог застосував три балістичні ракети для обстрілу Одещини.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 1 травня масовано атакували Одесу ударними безпілотниками.
Ми раніше інформували, що РФ намагається закидувати Україну великою кількістю дешевих повітряних засобів ураження з метою виснаження ППО.