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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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217
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Загарбники обстріляли Одещину з балістичного озброєння

Моніторингові канали повідомляли про три ракети.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Ворог обстріляв Одещину

Ворог обстріляв Одещину

Російські загарбники в ніч проти 1 травня обстріляли Одещину балістичним озброєнням.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Військові попередили про небезпеку застосування балістичного озброєння на півдні країни.

«Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу!» — йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомили, що ворог застосував три балістичні ракети для обстрілу Одещини.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 1 травня масовано атакували Одесу ударними безпілотниками.

Ми раніше інформували, що РФ намагається закидувати Україну великою кількістю дешевих повітряних засобів ураження з метою виснаження ППО.

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