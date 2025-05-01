Последствия атаки БпЛА на Одессу / © t.me/odeskaODA

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В результате массированной атаки ударных беспилотников в Одессу в ночь на 1 мая погибли два человека.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Он заявил, что кроме двух погибших еще пять человек получили ранения.

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«Из-за вражеской атаки повреждены жилые многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили. В некоторых местах вспыхнули пожары, ликвидируемые нашими спасателями», — говорится в сообщении.

Кроме того, Кипер сообщил, что медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, ликвидация последствий удара продолжается.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 1 мая массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками.

Мы ранее информировали, что россияне в ночь на 1 мая обстреляли Одесщину баллистическим вооружением.