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- Украина
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Два человека погибли в результате атаки БпЛА на Одессу — ОВА
Еще пять человек получили ранения.
В результате массированной атаки ударных беспилотников в Одессу в ночь на 1 мая погибли два человека.
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
Он заявил, что кроме двух погибших еще пять человек получили ранения.
«Из-за вражеской атаки повреждены жилые многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили. В некоторых местах вспыхнули пожары, ликвидируемые нашими спасателями», — говорится в сообщении.
Кроме того, Кипер сообщил, что медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, ликвидация последствий удара продолжается.
Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 1 мая массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками.
Мы ранее информировали, что россияне в ночь на 1 мая обстреляли Одесщину баллистическим вооружением.