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- Украина
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Захватчики обстреляли Херсон: один человек погиб — ОВА
Власти просят воздержаться от поездок в центр города из-за угрозы вражеских дронов.
Российские захватчики нанесли удар по центру Херсона, в результате чего один человек погиб.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.
Прокудин сообщил, что в результате вражеских обстрелов еще два человека получили ранения.
Он призвал жителей Херсона воздержаться от посещения площади Свободы и района ЦУМа в ближайшие дни.
«Прошу всех херсонцев в ближайшие дни воздержаться от посещения площади Свободы и района ЦУМа. Здесь наблюдается повышенная активность враждебных беспилотников», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Херсоне временно отключили светофоры из — за роста угрозы со стороны российских дронов.
Мы ранее информировали, что в Херсоне из-за атаки российских дронов пострадала больница, ранения получили четыре человека.