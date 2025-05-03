Захватчики обстреляли Херсон

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Российские захватчики нанесли удар по центру Херсона, в результате чего один человек погиб.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Прокудин сообщил, что в результате вражеских обстрелов еще два человека получили ранения.

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Он призвал жителей Херсона воздержаться от посещения площади Свободы и района ЦУМа в ближайшие дни.

«Прошу всех херсонцев в ближайшие дни воздержаться от посещения площади Свободы и района ЦУМа. Здесь наблюдается повышенная активность враждебных беспилотников», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Херсоне временно отключили светофоры из — за роста угрозы со стороны российских дронов.

Мы ранее информировали, что в Херсоне из-за атаки российских дронов пострадала больница, ранения получили четыре человека.