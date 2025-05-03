Почувствовал сильную боль в груди: врач объяснил недуг Вучича

Президент Сербии Александр Вучич / © Associated Press

Реклама

Президент Сербии Александр Вучич, обещавший российскому президенту Путину посетить парад на Красной площади 9 мая, в ближайшие дни не сможет полноценно выполнять свои обязанности.

Об этом сообщает сербское издание РТС со ссылкой на его врача.

Руководитель Управления военного здравоохранения врач-кардиолог Драган Динчич отметил, что сербский президент вскоре покинет Военно-медицинскую академию, куда его госпитализировали. Однако невозможно ожидать, что он сможет полностью вернуться к своей обычной деятельности в течение следующих нескольких дней.

Реклама

«Я не могу говорить о подробностях, но во время своего пребывания в Америке президент почувствовал сильную боль в груди», — сказал врач.

Он также отметил, что за последние десять лет у президента Сербии трижды возникали подобные проблемы, связанные с чрезвычайно высоким кровяным давлением.

По словам Динчича, после проведения необходимых обследований и анализов врачи заключили, что текущее состояние здоровья Вучича «стабильное и удовлетворительное».

При этом врачи рекомендовали Вучичу продолжить последующее регулярное наблюдение и лечение.

Ранее Александр Вучич сообщил, что одна из сербских воинских частей примет участие в параде 9 мая на Красной площади в Москве. Он также сказал, что Сербия впервые участвует в совместной организации парада.

Однако, 3 мая стало известно, что сербский президент и словацкий премьер-министр Роберт Фицо внезапно заболели. Оба отменяют ближайшие мероприятия. О том, состоится ли их запланированный на 9 мая визит в Москву, точной информации пока нет.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может обеспечить другим странам безопасность их представителей во время запланированных поездок в Москву на парад 9 мая.