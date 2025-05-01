"Твердолобый" Вучич объяснил, почему поедет к Путину 9 мая

Президент Сербии Александар Вучич

Реклама

Президент Сербии Александар Вучич поедет к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы принять участие в параде 9 мая по случаю российского Дня победы, несмотря на возможные санкции со стороны Евросоюза.

Об этом он сказал на пресс-конференции в США в четверг, 1 мая, передает сербское издание Tanjug.

По словам Вучича, ранее в телефонном разговоре он пообещал президенту Путину, что приедет в Москву 9 мая, поэтому теперь должен сдержать свое слово.

Реклама

«Мое слово что-то значит, я никому не лгал. Никто больше не должен ехать, никто больше не должен страдать, я поеду, если только чего-то не произойдет, какая-то угроза будет направлена Сербии, но изменить свое решение нелегко», — сказал президент.

Он также отметил, что в ближайшие дни будет встречаться с европейскими чиновниками, с которыми будет говорить о поездке в Москву.

«Но они еще не убедили меня, что я не должен ехать, это трудно сделать с такими твердолобыми людьми», — сказал президент Сербии.

Ранее Александр Вучич сообщил, что одна из сербских воинских частей примет участие в параде 9 мая на Красной площади в Москве. Он также сказал, что Сербия впервые участвует в совместной организации парада.

Напомним, Сербии могут заблокировать вступление в Евросоюз, если президент страны поедет в Россию на торжества 9 мая.