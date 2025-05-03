Частину України охопила повітряна тривога: що відомо

Повітряна тривога

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Низку областей України у суботу, 3 травня, у 23:20 охопила повітряна тривога.

Повітряні сили України попереджають про загрозу ворожих безпілотників.

«Київська область — загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північного напрямку. Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА: БпЛА в районі Кременчуцького водосховища, курс — західний; БпЛА на північному заході Чернігівщини, курс — південний; БпЛА на заході Полтавщини, курс — західний» — йдеться у повідомленні ПС.

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Нагадаємо, російські безпілотники розкидали вибухонебезпечні речовини по Києву вже вдруге. До них неможна навіть близько не підходити. Тому що реакція може бути на світло, на вібрацію, на тепло, на рух, на тиск. І сьогодні точно сказати, на що саме ці вибухонебезпечні речовини реагують, назвати якийсь конкретний чинник неможливо.