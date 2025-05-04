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- Украина
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В Черкассах раздался ряд взрывов: что случилось
В Черкасской области зафиксированы вражеские беспилотники.
В ночь на 4 мая 2025 года в Черкассах прозвучала серия взрывов.
Об этом сообщает начальник Черкасской ОВА Игорь Табунец в сообщении в социальных сетях.
"Последствия выясняем. В области еще есть враждебные БПЛА. Будьте осторожны. Работает ПВО. Напоминаю: никаких фото и видео", — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее россияне обстреляли Херсон: один человек погиб.