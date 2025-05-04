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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Черкассах раздался ряд взрывов: что случилось

В Черкасской области зафиксированы вражеские беспилотники.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ПВО

ПВО / © ТСН.ua

В ночь на 4 мая 2025 года в Черкассах прозвучала серия взрывов.

Об этом сообщает начальник Черкасской ОВА Игорь Табунец в сообщении в социальных сетях.

"Последствия выясняем. В области еще есть враждебные БПЛА. Будьте осторожны. Работает ПВО. Напоминаю: никаких фото и видео", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее россияне обстреляли Херсон: один человек погиб.

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