В Черкассах раздался ряд взрывов: что случилось

ПВО / © ТСН.ua

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В ночь на 4 мая 2025 года в Черкассах прозвучала серия взрывов.

Об этом сообщает начальник Черкасской ОВА Игорь Табунец в сообщении в социальных сетях.

"Последствия выясняем. В области еще есть враждебные БПЛА. Будьте осторожны. Работает ПВО. Напоминаю: никаких фото и видео", — говорится в сообщении.

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Напомним, что ранее россияне обстреляли Херсон: один человек погиб.