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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Закарпатье устроили пьяный "салют" с гранатой: полиция сообщила о последствиях

По предварительной версии следствия, взрыв гранаты произошел в результате неосторожного обращения с боеприпасом.

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Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
полиция Закарпатской области

Полиция Мукачевского района расследует взрыв гранаты в деревне Ракошино / © Национальная полиция Закарпатской области

В Мукачевском районе Закарпатской области выходные начались с сильного взрыва в частном доме в селе Ракошино. Причиной взрыва стало неосторожное обращение с боевой гранатой, в результате чего один мужчина погиб, а другой получил ранения.

Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.

По факту взрыва полиция уже открыла уголовное производство. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

«Утром 3 мая в полицию поступило сообщение о взрыве в частном доме в селе Ракошино Мукачевского района. По словам заявителя, в результате взрыва есть пострадавший. По вызову немедленно уехали сотрудники отделения полиции №1 Мукачевского районного управления полиции. Правоохранители обследовали место происшествия, провели первоочередные мероприятия и выяснили, что в квартире взорвалась граната», — говорится в сообщении.

/ © Национальная полиция Закарпатской области

© Национальная полиция Закарпатской области

Впоследствии стало известно, что жертва и пострадавший утром в субботу распивали алкогольные напитки. Выяснилось, что это местные жители в возрасте 50 и 54 лет.

«Во время застолья, в ходе неосторожного обращения с боеприпасом, 50-летний закарпатец выдернул чеку из гранаты, после чего произошел взрыв. В результате взрыва он погиб на месте происшествия, а его товарищ получил ранения и госпитализирован в больницу», — добавили правоохранители.

По уголовному делу событие предварительно квалифицировано как умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УКУ) и незаконное обращение с оружием (ч. 1 ст. 263 УКУ).

Напомним, в Ужгороде ученик поднял переполох из-за «первоапрельской шутки». Из-за «сюрприза» 5-классника в рюкзаке школу пришлось эвакуировать.

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