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Масована атака дронів на Харків: кількість постраждалих стрімко зросла
Кількість постраждалих збільшилась до 46 осіб
Внаслідок атаки дронів армії РФ на Харків ввечері п’ятниці, 2 травня, є влучання у житлову забудову. Кількість постраждалих сягнула 46 осіб.
Про це повідомив мер Харкова ігор Терехов.
«За уточненою інформацією удари прийшлися по 12 локаціях у чотирьох районах міста — Київському, Основʼянскому, Слобідскому та Салтівському. На місцях деяких прильотів пожежі», — йдеться у повідомленні.
Він додав, що загалом постраждало 46 людини, серед них — 11-річна дитина з гострою реакцією на стрес. Вісім з постраждалих шпиталізовані.
Водночас очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив місця прильотів ворожих дронів і додав, що кількість постраждалих може збільшитись:
Слобідський район — спалахнули пожежі, пошкоджені приватні автомобілі;
Київській район — падіння ворожого дрону, наслідки уточнюються;
Основ’янський район — вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинок та магазин, виникла пожежа, горить дах багатоповерхівки;
Салтівський район — дрон влучив у землю, пошкоджена багатоповерхівка та автівки у дворі.
«Наразі профільні служби ліквідовують наслідки ворожих ударів. Медики надають постраждалим кваліфіковану допомогу», — додав Синєгубов.
Нагадаємо, ввечері 2 травня у Харкові пролунали потужні вибухи. Влада попередила, що місто перебуває під атакою російських дронів.