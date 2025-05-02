ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1151
Час на прочитання
1 хв

Масована атака дронів на Харків: кількість постраждалих стрімко зросла

Кількість постраждалих збільшилась до 46 осіб

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Дрони армії РФ атакували Харків

У Харкові зафіксовано 12 влучань у чотирьох районах міста / © ТСН.ua

Внаслідок атаки дронів армії РФ на Харків ввечері п’ятниці, 2 травня, є влучання у житлову забудову. Кількість постраждалих сягнула 46 осіб.

Про це повідомив мер Харкова ігор Терехов.

«За уточненою інформацією удари прийшлися по 12 локаціях у чотирьох районах міста — Київському, Основʼянскому, Слобідскому та Салтівському. На місцях деяких прильотів пожежі», — йдеться у повідомленні.

Він додав, що загалом постраждало 46 людини, серед них — 11-річна дитина з гострою реакцією на стрес. Вісім з постраждалих шпиталізовані.

Водночас очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив місця прильотів ворожих дронів і додав, що кількість постраждалих може збільшитись:

  • Слобідський район — спалахнули пожежі, пошкоджені приватні автомобілі;

  • Київській район — падіння ворожого дрону, наслідки уточнюються;

  • Основ’янський район — вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинок та магазин, виникла пожежа, горить дах багатоповерхівки;

  • Салтівський район — дрон влучив у землю, пошкоджена багатоповерхівка та автівки у дворі.

«Наразі профільні служби ліквідовують наслідки ворожих ударів. Медики надають постраждалим кваліфіковану допомогу», — додав Синєгубов.

Нагадаємо, ввечері 2 травня у Харкові пролунали потужні вибухи. Влада попередила, що місто перебуває під атакою російських дронів.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie