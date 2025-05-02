Масована атака дронів на Харків: кількість постраждалих стрімко зросла

У Харкові зафіксовано 12 влучань у чотирьох районах міста / © ТСН.ua

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Внаслідок атаки дронів армії РФ на Харків ввечері п’ятниці, 2 травня, є влучання у житлову забудову. Кількість постраждалих сягнула 46 осіб.

Про це повідомив мер Харкова ігор Терехов.

«За уточненою інформацією удари прийшлися по 12 локаціях у чотирьох районах міста — Київському, Основʼянскому, Слобідскому та Салтівському. На місцях деяких прильотів пожежі», — йдеться у повідомленні.

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Він додав, що загалом постраждало 46 людини, серед них — 11-річна дитина з гострою реакцією на стрес. Вісім з постраждалих шпиталізовані.

Водночас очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив місця прильотів ворожих дронів і додав, що кількість постраждалих може збільшитись:

Слобідський район — спалахнули пожежі, пошкоджені приватні автомобілі;

Київській район — падіння ворожого дрону, наслідки уточнюються;

Основ’янський район — вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинок та магазин, виникла пожежа, горить дах багатоповерхівки;

Салтівський район — дрон влучив у землю, пошкоджена багатоповерхівка та автівки у дворі.

«Наразі профільні служби ліквідовують наслідки ворожих ударів. Медики надають постраждалим кваліфіковану допомогу», — додав Синєгубов.

Дата публікації 22:55, 02.05.25 Кількість переглядів 16 Російські дрони атакували Харків 2 травня

Нагадаємо, ввечері 2 травня у Харкові пролунали потужні вибухи. Влада попередила, що місто перебуває під атакою російських дронів.