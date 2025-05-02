Харків атакують російські БпЛА: пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі (оновлено)

Харків атакують російські БпЛА російських дронів / © Associated Press

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Ввечері п’ятниці, 2 травня, ворог атакував Харків ударними дронами. Жителі одного із районів міста чули потужні вибухи.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА

«Внаслідок ворожої атаки на Харків, у двох районах міста зафіксовано падіння БпЛА. Наслідки встановлюються», — написав Синєгубов.

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Про атаку на Харків попередив і міський голова Ігор Терехов. За уточненою інформацією, у Салтівському районі Харкова пошкоджений багатоквартирний будинок, у дворі палають автівки.

Мер повідомив, що вже зафіксовано 17 прильотів по місту у різних локаціях. Зафіксовані пожежі на місцях прильоті.

"Кількість постраждалих зросла до 12" - повідомив Терехов.

Нагадаємо, 30 квітня Росія вкотре атакувала Харків безпілотниками. Очевидці розповіли про моторошний обстріл міста на страшні наслідки.