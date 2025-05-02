Харьков атакуют российские БПЛА: повреждена многоэтажка, есть пострадавшие (обновлено)

Харьков атакуют российские БПЛА / © Associated Press

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Вечером пятницы, 2 мая, враг атаковал Харьков ударными дронами. Жители одного из районов города слышали сильные взрывы.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА

«В результате вражеской атаки на Харьков, в двух районах города зафиксировано падение БпЛА. Последствия устанавливаются», — написал Синегубов.

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Он призвал харьковчан оставаться в укрытиях к отбою тревоги, ведь угроза ударов БПЛА сохраняется.

Об атаке на Харьков предупредил и мэр Игорь Терехов. По уточненной информации, в Салтовском районе Харькова поврежден многоквартирный дом, во дворе горят автомобили.

Мэр сообщил, что уже зафиксировано 17 прилетов по городу в разных локациях. Зафиксированы пожары на местах прилета.

"Количество пострадавших выросло до 12" - сообщил Терехов.

Напомним, 30 апреля Россия в очередной раз атаковала Харьков беспилотниками. Очевидцы рассказали о жутком обстреле города и страшных последствиях.