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Харьков атакуют российские БПЛА: повреждена многоэтажка, есть пострадавшие (обновлено)
В двух районах Харькова есть попадание вражеских дронов. Количество пострадавших выросло до 12.
Вечером пятницы, 2 мая, враг атаковал Харьков ударными дронами. Жители одного из районов города слышали сильные взрывы.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА
«В результате вражеской атаки на Харьков, в двух районах города зафиксировано падение БпЛА. Последствия устанавливаются», — написал Синегубов.
Он призвал харьковчан оставаться в укрытиях к отбою тревоги, ведь угроза ударов БПЛА сохраняется.
Об атаке на Харьков предупредил и мэр Игорь Терехов. По уточненной информации, в Салтовском районе Харькова поврежден многоквартирный дом, во дворе горят автомобили.
Мэр сообщил, что уже зафиксировано 17 прилетов по городу в разных локациях. Зафиксированы пожары на местах прилета.
"Количество пострадавших выросло до 12" - сообщил Терехов.
Напомним, 30 апреля Россия в очередной раз атаковала Харьков беспилотниками. Очевидцы рассказали о жутком обстреле города и страшных последствиях.