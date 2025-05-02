США підтримали продаж Україні засобів для F-16 на $310 млн

Винищувач F-16 / © Lockheed Martin

Реклама

Держдеп США схвалив потенційний продаж Україні навчально-тренувальних та технічних засобів для винищувачів F-16 разом із супутнім обладнанням за 310 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на інформацію Пентагону.

За інформацією Міноборони США, пакет включає в себе:

Реклама

модернізацію літаків;

технічне обслуговування;

ремонт та запчастини;

наземне обладнання.

Головними підрядниками є Lockheed Martin Aeronautics, BAE Systems та AAR Corporation, йдеться у заяві Пентагону

Раніше стало відомо, що Державний департамент США передав до Конгресу повідомлення про ліцензію на експорт зброї для України. Тоді йшлося про експорт товарів оборонного призначення на 50 млн доларів або більше.

Нагадаємо, 2 травня у своїх соцмережах президент України Володимир Зеленський анонсував появу в Україні найближчим часом нових винищувачів F-16.