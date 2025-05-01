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Трамп дозволив продаж зброї Україні: підтвердження від Конгресу
Адміністрація Трампа погодила ліцензію на експорт оборонної продукції до України.
Державний департамент США передав до Конгресу повідомлення про ліцензію на експорт зброї для України. Сума контакту становить 50 млн дол. або більше.
Про це свідчить інформація на сайті Конгресу.
До верхньої палати американського Конгресу передали повідомлення старшого співробітника офісу з питань законодавства Держдепартаменту про сертифікацію запропонованої ліцензії на експорт товарів оборонного призначення Україні на 50 млн дол. або більше.
Повідомлення скерували до комітету Сенату з міжнародних відносин на підставі Закону про контроль за експортом озброєнь. Йдеться про експорт до України товарів оборонного призначення, включно з технічними даними та оборонними послугами.
Нагадаємо, раніше 1 травня видання Kyiv Post повідомило, що цього дня адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила Конгресу про плани дати «зелене світло» на експорт оборонної продукції до України через прямі комерційні продажі (DCS) на 50 млн дол. або більше.
Зауважимо, раніше президент України Володимир Зеленський хотів придбати у США системи Patriot. Однак ЗМІ інформували, що Трамп відмовляється продавати Україні ці комплекси.