ТЦК провела рейд в Ужгороді: чоловіків забирали з ресторанів і барів (фото, відео)

Рейд в Ужгороді / © скриншот з відео

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У центрі Ужгорода відбулася масштабна спільна операція працівників ТЦК та Нацполіції, під час якої перевіряли чоловіків призовного віку в ресторанах і барах міста. Це перший такий рейд у місті з початку 2025 року.

Про це розповів журналіст Віталій Глагола.

Для проведення операції було залучено щонайменше 7 патрульних автомобілів та 5 мікроавтобусів, один з яких біля PubHouse був майже заповнений. За словами очевидців, операція розпочалася з перевірки відвідувачів закладів. При цьому, перевіряли лише чоловіків, що підпадали під фільтрацію, а не персонал закладів. Усі чоловіки, яких затримували, доставляли до Ужгородського ТЦК для перевірки документів. Навіть ті, хто мав довідки про відстрочку чи бронювання, потрапляли під фільтрацію.

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Дата публікації 23:27, 02.05.25 Кількість переглядів 35 ТЦК провела рейд в Ужгороді: чоловіків забирали з ресторанів і барів

© скриншот з відео

© скриншот з відео

Відомо, що серед затриманих були й правоохоронці. Ті, кого забрали, не мали можливості уникнути перевірки. Після цього перевірки продовжувалися й в інших точках міста.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Ужгороді жінки побили військкомів, рятуючи чоловіка від мобілізації.