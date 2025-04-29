Перевірка щодо комплектування ТЦК особовим складом — що відомо / © ТСН.ua

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Військовослужбовці ТЦК та СП без бойового досвіду та відповідних обмежень за станом здоров’я будуть направлені для проходження військової служби у частинах, що виконують завдання в районах ведення бойових дій.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ 29 квітня.

«Відповідно до рішення Головнокомандувача Збройних Сил України здійснюється перевірка щодо комплектування ТЦК та СП особовим складом з бойовим досвідом», — йдеться у заяві Генштабу.

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Також відомо, що на посади співробітників ТЦК призначатимуть осіб, які дістали поранення, контузії та відповідно до свого стану здоров’я не можуть виконувати обов’язки в бойових підрозділах.

«Загальну координацію цього процесу здійснює один із заступників начальника Генерального штабу Збройних Сил України. Вказані заходи мають на меті покращити якість роботи ТЦК та СП і забезпечити дотримання принципів соціальної справедливості, що сприятиме зміцненню братерства, бойового духу, а також взаємоповаги у військових колективах», — додали в Генштабі.

Там повідомили, що протягом 2022-2025 років вже замінили всіх керівників ТЦК.

«На цей час майже 70% військовослужбовців ТЦК та СП уже мають бойовий досвід», — додали в Генштабі.

Військове командування зазначає, що захисники і захисниці, які дістали поранення (контузії) під час бойових дій, на сьогодні становлять близько половини усього особового складу ТЦК та СП.

«Слід додати, що 20% персоналу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки — цивільні особи, тобто працівники Збройних Сил України. Останніми роками здійснено низку суттєвих змін в роботі ТЦК та СП: збільшено кількість посад із соціальної роботи, реформовано систему морально-психологічного забезпечення, вдосконалено системи обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, впроваджено юридичну службу тощо», — йдеться у повідомленні.

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