Работников ТЦК будут отправлять в боевые подразделения — кого именно коснется

Проверка по комплектованию ТЦК личным составом — что известно / © ТСН.ua

Реклама

Военнослужащие ТЦК и СП без боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья будут направлены на прохождение военной службы в частях, выполняющих задачи в районах ведения боевых действий.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ 29 апреля.

«В соответствии с решением Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины осуществляется проверка по комплектованию ТЦК и СП личным составом с боевым опытом», — говорится в заявлении Генштаба.

Реклама

Также известно, что на должности сотрудников ТЦК будут назначаться лица, получившие ранения, контузии и в соответствии со своим состоянием здоровья не могут исполнять обязанности в боевых подразделениях.

«Общую координацию этого процесса осуществляет один из заместителей начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Указанные меры направлены на улучшение качества работы ТЦК и СП и обеспечение соблюдения принципов социальной справедливости, что будет способствовать укреплению братства, боевого духа, а также взаимоуважения в военных коллективах», — добавили в Генштабе.

Там сообщили, что в период 2022-2025 гг. уже заменили всех руководителей ТЦК.

"В настоящее время почти 70% военнослужащих ТЦК и СП уже имеют боевой опыт", - добавили в Генштабе.

Военное командование отмечает, что защитники и защитницы, получившие ранения (контузии) во время боевых действий на сегодняшний день составляют около половины всего личного состава ТЦК и СП.

«Следует добавить, что 20% персонала территориальных центров комплектования и социальной поддержки – гражданские лица, то есть работники Вооруженных Сил Украины. В последние годы осуществлен ряд существенных изменений в работе ТЦК и СП: увеличено количество должностей по социальной работе, реформирована система морально-психологического обеспечения, усовершенствована система учета призывников, военнообязанных и резервистов, введена юридическая служба и т.д.», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее речь шла о мобилизации студентов. Адвокат разъяснил, призовут ли их в мае 2025 года.

Читайте также