Мобилизация студентов: адвокат разъяснил, призовут ли их в мае

Мобилизация студентов. / © ТСН.ua

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В Украине с 1 мая мобилизовать студентов не будут, несмотря на то, что в Украине идет мобилизация и военное положение.

Об этом рассказал адвокат Роман Симутин в комментарии УНИАН .

"Если не будут введены изменения в законодательство, то студентов не мобилизуют с 1 мая. Правительственный законопроект (№13193, зарегистрированный в парламенте - Ред.) предусматривает сокращение категорий студентов, имеющих право на отсрочку. Но воплощение положений документа в жизнь, я думаю, точно не произойдет с 1 мая", - подчеркнул он.

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Кого не мобилизуют

В следующем месяце мобилизация не грозит аспирантам, кандидатам на докторскую степень и преподавателям. Впрочем, для аспирантов вводится дополнительная проверка. В частности, им придется сдавать экзамен на знание английского языка.

"Чиновники уже отмечали, что планируется серьезное сокращение количества аспирантов. Если аспиранты не сдадут экзамен по знанию английского, то будут отчисления из вузов. Говорят, что отчисления ждет треть аспирантов", - говорит Симутин.

Закон Украины регулирует категорию студентов, не подлежащих мобилизации. Право на увольнение принадлежит аспирантам, студентам, докторантам, получающим первое высшее образование по дневной или дуальной форме, даже если это происходит в дистанционном формате.

Как получить отсрочку

Адвокат объясняет, что для оформления отсрочки студенту следует обратиться к ТЦК, в котором он состоит на учете, и предоставить необходимые документы:

справка из Единой государственной электронной базы по вопросам образования, в которой указано, что он не нарушает последовательность получения образования;

военно-учетный документ.

Студентам для оформления отсрочки не нужно проходить ВЛК. Исключение составляют лица, признанные ограниченно пригодными. Следует отметить, что оформить отсрочку студенты могут через "Резерв+".

"Если человек получает непоследовательное образование, по мнению Минобразования, то он для оформления отсрочки не может подать справку с ЕГЭБО, а предоставляет в ТЦК пакет документов о том, что проходит обучение, ему отказывают в отсрочке, а после этого он обращается в суд для того, чтобы добиться оформления отсрочки." №13193", - объяснил адвокат.

Если студент не оформил отсрочку и был мобилизован, то после этого уволиться с военной службы ему будет практически невозможно. Даже если судиться, то мобилизованное лицо будет при этом проходить службу. Следует отметить, что Верховный суд принял такое решение – мобилизация является необратимым процессом.

Выезд за границу

"Сейчас студенты фактически не могут выехать за границу. Есть исключение – возможность выезда за границу на обучение для студентов-мужчин в возрасте 18-22 лет предусмотрена правительственной программой академической мобильности, но воспользоваться этой программой могут лишь несколько десятков человек", – рассказал адвокат Роман Симутин.

Как сообщалось, в Украине часть студентов может лишиться отсрочки от мобилизации. Законопроектом предлагается установить ограничения: лица, обучающиеся в системе профессионального или профессионального высшего образования и которым более 25 лет, не будут иметь права на отсрочку от мобилизации.

Дата публикации 16:17, 25.04.25 Количество просмотров 19 Скандальное дело Насирова: взял крупнейшую в истории взятку и хотел мобилизоваться