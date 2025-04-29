Истребитель США упал в море: что произошло

Истребитель F/A-18 Super Hornet / © Associated Press

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США потеряли в море истребитель Военно-морских сил F/A-18 Super Hornet после того, как он упал за борт с авианосца USS Harry S. Truman. Инцидент произошел во время буксировки самолета на борт.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление ВМС США 28 апреля.

Как рассказал американское чиновник, первоначальные отчеты с места происшествия указывают, что авианосец совершил резкий маневр, чтобы избежать обстрела со стороны хуситов. Это и явилось одной из причин падения истребителя.

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Повстанцы-хуситы из Йемена 28 апреля заявили, что атаковали дроном и ракетой авианосец, находящийся в Красном море в качестве части крупной операции США против поддерживаемой Ираном группы.

Все члены экипажа на борту были невредимы, только один матрос получил незначительное ранение.

Напомним, авианосец Harry S. Truman неоднократно становился мишенью атак со стороны йеменских хуситов. Так, в марте они заявили, что атаковали авианосец и другие военные корабли в регионе 18 дронами и ракетами.