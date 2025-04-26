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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Россия испытывает ПВО Польши: вертолет РФ нарушил воздушные границы страны

Пролет русского вертолета над Балтикой фиксировали военные и гражданские радары в Польше.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Вертолет летит над морем

Военный вертолет РФ нарушил воздушное пространство польши / Фото иллюстративное: ШИ

Российский военный вертолет Балтийского флота вечером пятницы, 25 апреля, нарушил воздушное пространство над территориальными водами Польши над Балтикой .

Об этом сообщило Оперативное командование польской армии.

«Полет вертолета наблюдался военными радиолокационными системами Вооруженных сил Польши и гражданскими системами Воздушных сил Польши. Очередные силы и средства противовоздушной обороны находились в постоянной готовности к обеспечению безопасности польского воздушного пространства», — говорится в сообщении.

Польские военные заметили, что характер инцидента свидетельствует, что россияне «испытывают готовность» систем противовоздушной обороны Польши.

Напомним, подобный инцидент произошел в феврале этого года. Польша сообщила, что российский истребитель нарушил ее воздушное пространство.

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