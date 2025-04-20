Российские самолеты у границ НАТО: британские ВВС совершили два перехвата за сутки

Истребители Typhoon. / © Associated Press

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На этой неделе истребители Королевских ВВС Великобритании Typhoon дважды поднимались в воздух для перехвата российских военных самолетов, приблизившихся к воздушному пространству НАТО.

Об этом сообщает The Telegraph.

Первый случай произошел во вторник, когда с авиабазы Мальборк в Польше была поднята пара истребителей для сопровождения российского самолета-разведчика, приблизившегося к воздушному пространству альянса над акваторией Балтийского моря.

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Менее чем через 48 часов британским пилотам снова пришлось выполнять боевое задание. На этот раз они перехватили вылетевший из Калининградской области неидентифицированный самолет - российского эксклава, расположенного между Польшей и Литвой.

Эти события стали первыми оперативными вылетами британских ВВС в рамках новой миссии НАТО под кодовым названием "Чессмен". Программа предусматривает тесную координацию между воздушными силами Великобритании, Польши и Швеции с целью усиления противовоздушной обороны восточного фланга альянса.

Эксперты отмечают, что такие инциденты стали частью длительной модели поведения российской авиации, регулярно тестирующей реакцию систем ПВО НАТО в Балтийском регионе. В ответ альянс усиливает свое военное присутствие, демонстрируя готовность защищать каждый сантиметр воздушного пространства.

Ранее британский аналитик заявил, что военные противостояния между НАТО и Россией могут вспыхнуть уже к 2027 году.