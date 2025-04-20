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Анна Кошмал впервые засветила лицо одномесячной дочери
Артистка показывала, как с детьми святила паску.
Украинская актриса Анна Кошмал впервые засветила лицо одномесячной дочери Софийки.
Артистка это сделала в большой праздник – Пасху, которую в этому году христиане восточного обряда встречают 20 апреля. В частности, знаменитость в Instagram показывала, как святила паску. Артистка это сделала в компании детей – с 6-летним Мишей и одномесячной Софийкой.
Анна Кошмал опубликовала фото, где они изображены с Пасхальной корзиной. Актриса надела белый сарафан и платок, а Миша позировал перед камерой в вышиванке. Тем временем маленькая Софийка отдыхала у мамы на руках. Анна Кошмал пока что полностью не спешит показывать дочь, однако на снимках немного засветила ее лицо.
"Со светлым праздником Пасхи", - поздравила подписчиков знаменитость.
Тем временем подписчики в комментариях тоже поздравили актрису с Пасхой. Знаменитости и ее семье желали счастья и, конечно, мирного неба над головой.
Отметим, что украинские звезды уже тоже поздравили украинцев с Пасхой. Знаменитости написали немало теплых и приятных слов, а также показывали, как святили паски.