Анна Кошмал с дочерью / © instagram.com/smorkovkina

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Украинская актриса Анна Кошмал впервые засветила лицо одномесячной дочери Софийки.

Артистка это сделала в большой праздник – Пасху, которую в этому году христиане восточного обряда встречают 20 апреля. В частности, знаменитость в Instagram показывала, как святила паску. Артистка это сделала в компании детей – с 6-летним Мишей и одномесячной Софийкой.

Анна Кошмал с детьми / © instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал опубликовала фото, где они изображены с Пасхальной корзиной. Актриса надела белый сарафан и платок, а Миша позировал перед камерой в вышиванке. Тем временем маленькая Софийка отдыхала у мамы на руках. Анна Кошмал пока что полностью не спешит показывать дочь, однако на снимках немного засветила ее лицо.

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"Со светлым праздником Пасхи", - поздравила подписчиков знаменитость.

Анна Кошмал с дочерью / © instagram.com/smorkovkina

Тем временем подписчики в комментариях тоже поздравили актрису с Пасхой. Знаменитости и ее семье желали счастья и, конечно, мирного неба над головой.

Отметим, что украинские звезды уже тоже поздравили украинцев с Пасхой. Знаменитости написали немало теплых и приятных слов, а также показывали, как святили паски.