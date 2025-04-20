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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
36
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1 хв

Анна Кошмал вперше засвітила обличчя одномісячної донечки

Артистка показувала, як із дітьми святила паску.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Анна Кошмал із донькою

Анна Кошмал із донькою / © instagram.com/smorkovkina

Українська акторка Анна Кошмал вперше засвітила обличчя одномісячної донечки Софійки.

Артистка це зробила у велике свято – Великдень, який цьогоріч християни східного обряду зустрічають 20 квітня. Зокрема, знаменитість в Instagram показувала, як святила паску. Артистка це зробила у компанії дітей – з 6-річним Мишком та одномісячною Софійкою.

Анна Кошмал із дітьми / © instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал із дітьми / © instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал опублікувала фото, де вони зображені з Великоднім кошиком. Акторка одягнула білий сарафан та хустинку, а Мишко позував перед камерою у вишиванці. Тим часом маленька Софійка відпочивала в мами на руках. Анна Кошмал поки що повністю не квапиться показувати донечку, однак на знімках трішки засвітила її обличчя.

"Зі світлим святом Пасхи", - привітала підписників знаменитість.

Анна Кошмал із донькою / © instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал із донькою / © instagram.com/smorkovkina

Тим часом підписники у коментарях теж привітали акторку з Великоднем. Знаменитості та її родині бажали щастя і, звичайно, мирного неба над головою.

Зазначимо, українські зірки вже теж привітали українців із Великоднем. Знаменитості написали чимало теплих та приємних слів, а також показували, як святили паски.

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Дата публікації
Кількість переглядів
36
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