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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Винищувач США впав у море: що сталося

Американські військові втратили бойовий літак після спроби ухилитися від атаки хуситів.

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Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Винищувач F/A-18 Super Hornet

Винищувач F/A-18 Super Hornet / © Associated Press

США втратили у морі винищувач Військово-морських сил F/A-18 Super Hornet після того, як він впав за борт з авіаносця USS Harry S. Truman. Інцидент стався під час буксирування літака на борт.

Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву ВМС США 28 квітня.

Як розповів американський посадовець, початкові звіти з місця події вказують, що авіаносець здійснив різкий маневр, щоб уникнути обстрілу з боку хуситів. Це й стало однією з причин падіння винищувача.

Повстанці-хусити з Ємену 28 квітня заявили, що атакували дроном і ракетою авіаносець, який перебуває в Червоному морі як частина великої операції США проти підтримуваної Іраном групи.

Усі члени екіпажу на борту були неушкоджені, лише один матрос отримав незначне поранення.

Нагадаємо, авіаносець Harry S. Truman неодноразово ставав мішенню атак з боку єменських хуситів. Так, у березні вони заявили, що атакували авіаносець та інші військові кораблі в регіоні 18 дронами та ракетами.

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Дата публікації
Кількість переглядів
641
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