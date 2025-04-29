Винищувач США впав у море: що сталося

Винищувач F/A-18 Super Hornet / © Associated Press

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США втратили у морі винищувач Військово-морських сил F/A-18 Super Hornet після того, як він впав за борт з авіаносця USS Harry S. Truman. Інцидент стався під час буксирування літака на борт.

Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву ВМС США 28 квітня.

Як розповів американський посадовець, початкові звіти з місця події вказують, що авіаносець здійснив різкий маневр, щоб уникнути обстрілу з боку хуситів. Це й стало однією з причин падіння винищувача.

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Повстанці-хусити з Ємену 28 квітня заявили, що атакували дроном і ракетою авіаносець, який перебуває в Червоному морі як частина великої операції США проти підтримуваної Іраном групи.

Усі члени екіпажу на борту були неушкоджені, лише один матрос отримав незначне поранення.

Нагадаємо, авіаносець Harry S. Truman неодноразово ставав мішенню атак з боку єменських хуситів. Так, у березні вони заявили, що атакували авіаносець та інші військові кораблі в регіоні 18 дронами та ракетами.