Если США оставят Украину без поддержки, сможет ли Европа это компенсировать – AP

Вооруженные силы Украины. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп настаивает, чтобы Украина уступила территории России в обмен на завершение войны, в то же время угрожая выйти из договоренностей, если процесс затянется. Это вызвало беспокойство в Европе, где сейчас активно ищут пути поддержки Киева даже без американской помощи.

Об этом пишет Associated Press.

Европейские партнеры Украины считают эту войну критической безопасности всего континента. В настоящее время среди европейских правительств усиливается дискуссия о необходимости укрепления военной поддержки Киева вне зависимости от шагов Трампа.

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По данным журналистов Associated Press, Трамп неоднократно высказывал резкую критику в адрес президента Украины Владимира Зеленского, обвиняя его в нежелании уступить Крым России.

Предложение Трампа обменять территорию на мир стало бы кардинальным нарушением международных принципов, согласно которым изменение границ силой считалось неприемлемым после Второй мировой войны. Как отметил специальный советник Фонда стратегических исследований в Париже Франсуа Эйсбург, для изменения такого порядка когда-то понадобилась мировая война, которая обошлась в жизни в 60 миллионов человек.

«Европейцы такого не примут, как и Украина», — подчеркнул Эйсбург.

Если США прекратят помощь Украине, ситуация существенно изменится. Дипломаты и эксперты рисуют несколько сценариев — от прекращения прямой поддержки до возможных запретов на передачу любого американского оружия или технологий европейскими государствами Украине.

Специалисты отмечают, что отказ Вашингтона от помощи создаст серьезные вызовы для Европы. Способность Киева продолжать сопротивление будет зависеть от решимости европейских правительств быстро мобилизовать ресурсы и компенсировать пробел.

«Если бы это было просто, Европа уже давно действовала бы без Америки», — заметил один из европейских дипломатов на условиях анонимности.

Деньги для поддержки Украины в Европе есть, хотя это не решает вопрос военных возможностей. По данным Института Кейла, Европа предоставила Украине около 157 миллиардов долларов помощи, что даже больше, чем объем американской помощи.

Однако, как отмечают аналитики, финансовой поддержки недостаточно: «Деньги не стреляют», — отметил Франсуа Эйсбург.

Директор Французского института международных отношений IFRI Тома Гомар добавил, что Европа совершила большую ошибку, значительно сократив свои вооруженные силы после Холодной войны.

Кроме того, европейская оборонная промышленность остается раздробленной и ориентированной на импорт из США, что затрудняет быстрое наращивание поставок оружия для Украины и собственных армий. Некоторые дополнительные производственные мощности можно задействовать непосредственно в Украине, где после начала войны расширено производство боеприпасов и беспилотников. Однако заменить современные американские системы ПВО намного более сложной задачей.

Можно ли заменить систему вооружения США для Украины?

Россия почти каждый день атакует Украину с момента начала полномасштабного вторжения в 2022 году, используя ракеты и беспилотники, включая фальшивые дрона-мишени для истощения украинской системы ПВО. Только в апреле, по данным журналистов Associated Press, в результате обстрелов погибли по меньшей мере 57 человек.

По оценке Дугласа Барри, старшего научного сотрудника Международного института стратегических исследований в Лондоне, количество жертв было бы значительно выше без американских комплексов Patriot, защищающих украинское небо.

Эти системы способны обнаруживать и перехватывать российские ракеты, в частности гиперзвуковые «Кинжалы», которые Россия считала невозможными для перехвата. Patriot остаются ключевыми для обороны важной инфраструктуры, в том числе энергетических объектов.

В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился с просьбой о поставках еще 10 комплексов Patriot, однако Трамп отклонил это обращение.

Франция и Италия уже передали Украине свои системы ПВО Aster SAMP/T. Однако, по словам Барри, проблема не в качестве европейских систем, а в ограниченном количестве их запасов по сравнению с США.

Несмотря на недавнюю критику Трампом ракетных атак России и призывы к новым санкциям против Москвы, у европейских союзников до сих пор нет четкой стратегии относительно возможного ограничения американской поддержки.

Аналитики отмечают, что при определенном развитии событий США могут не только прекратить поддержку, но и запретить экспорт американских вооружений в Украину. Это также коснется европейских стран, которые передавали Украине американские системы, например, Patriot.

«Это одно дело — когда США больше не союзник, и совсем другое — когда США становятся врагом», — отметил Франсуа Эйсбург, добавив, что такие решения негативно повлияют также на оборонный сектор самих Соединенных Штатов.

Проблема обмена разведданными

В марте администрация Трампа приостановила обмен разведданными из Украины в попытке заставить Киев согласиться на перемирие.

Мэтью Крениг из Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта при Атлантическом совете в Вашингтоне отметил, что альтернативные возможности для сбора информации — например, через спутники — есть, но только США имеют такие развитые возможности.

Эксперты предполагают, что обмен разведданными США обеспечивал Киеву доступ к данным о передвижении российских войск и помогал в координации ударов на большие расстояния. Впрочем, если поддержка прекратится, европейские союзники могут пытаться компенсировать потерю путем расширения коммерческих спутниковых сетей.

Также поднимается вопрос о необходимости Украины в альтернативе спутниковой системе Starlink Илона Маска, которая остается критически важной для военных и гражданских коммуникаций.

Сможет ли Украина выстоять без поддержки США?

Франсуа Эйсбург считает, что даже в случае выхода США из процесса поддержки или в случае, если Киев откажется от предложенных условий и продолжит борьбу с помощью Европы, это не обязательно приведет к развалу Украины. Однако количество жертв, скорее всего, возрастет, если Украина потеряет доступ к американским системам противовоздушной обороны и разведданным.

Эксперты подчеркивают, что действия Трампа заставили европейских лидеров осознать необходимость усиления собственной ответственности за безопасность вне зависимости от того, кто занимает пост президента США.

Речь идет об увеличении инвестиций в собственную оборонную сферу, активизации сотрудничества для наращивания военного производства и развитии взаимного доверия для обмена разведывательной информацией.

«Проблема касается не только ближайших двух месяцев или даже двух лет. Речь идет о перспективе следующих двух десятилетий», — подчеркнул Тома Гомар.