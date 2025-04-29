США готують санкції проти російських банків і "тіньового флоту": заява ОП

«Тіньовому флоту» Росії загрожують санкції США / © pixabay.com

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Партнери Україні зі США готують нові санкції проти Росії. Вони збирають інформацію щодо механізмів протидії діяльності «тіньового флоту» та російського оборонно-промислового комплексу.

Про це уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив у телеефірі.

«Стосовно США: важко сказати, якою буде американська політика. Вона доволі динамічна. Але ми знаємо, що американська сторона після інавгурації Трампа весь час готує варіант посилення санкцій», — висловився Власюк.

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Він уточнив, що наразі американці збирають інформацію щодо механізмів протидії діяльності «тіньового флоту» російської нафти та ОПК країни-агресорки.

«Також ведеться підготовка фінансових і банківських санкцій. І тільки буде вказівка з Білого дому, дуже швидко можуть бути прийняті санкційні оновлення від американських партнерів. Їх обов’язково підтримають і британські партнери», — розповів Власюк.

Нагадаємо, напередодні сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що у США підготували законопроєкт про можливість застосувати додаткові санкції проти Росії.