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США готують санкції проти російських банків і "тіньового флоту": заява ОП
Нові антиросійські санкції можуть бути застосовані одразу, тільки-но буде вказівка з Білого дому.
Партнери Україні зі США готують нові санкції проти Росії. Вони збирають інформацію щодо механізмів протидії діяльності «тіньового флоту» та російського оборонно-промислового комплексу.
Про це уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив у телеефірі.
«Стосовно США: важко сказати, якою буде американська політика. Вона доволі динамічна. Але ми знаємо, що американська сторона після інавгурації Трампа весь час готує варіант посилення санкцій», — висловився Власюк.
Він уточнив, що наразі американці збирають інформацію щодо механізмів протидії діяльності «тіньового флоту» російської нафти та ОПК країни-агресорки.
«Також ведеться підготовка фінансових і банківських санкцій. І тільки буде вказівка з Білого дому, дуже швидко можуть бути прийняті санкційні оновлення від американських партнерів. Їх обов’язково підтримають і британські партнери», — розповів Власюк.
Нагадаємо, напередодні сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що у США підготували законопроєкт про можливість застосувати додаткові санкції проти Росії.