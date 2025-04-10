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Дехто з українців може тримати суттєву доплату до пенсії: що відомо
Надбавка еквівалентна 40% прожиткового мінімуму.
Цього року частина українських пенсіонерів зможе отримати додаткову матеріальну підтримку в розмірі 944 грн, яка призначена для самотніх літніх людей, які потребують стороннього догляду.
Про це йдеться в законі "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", повідомляє “Фокус”.
Ця надбавка еквівалентна 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на 2025 рік — 2 361 грн.
Право на отримання цієї щомісячної доплати до пенсії мають громадяни, які:
досягли 80 років і більше;
проживають окремо, без родичів або осіб, які можуть забезпечити догляд;
мають підтверджену лікарями потребу в постійному сторонньому догляді;
отримують пенсію за віком.
До переліку документів входять:
висновок лікарсько-консультативної комісії, який підтверджує потребу в постійному сторонньому догляді;
паспорт громадянина України;
ідентифікаційний код (реєстраційний номер облікової картки платника податків);
виписка з Пенсійного фонду України про відсутність інших доплат за догляд.
Від 1 березня 2025-го в Україні було проведено індексацію пенсій, а також збільшено мінімальні виплати для окремих груп пенсіонерів.
Нагадаємо, в Україні із закінченням опалювального сезону переглянуть список одержувачів субсидій на комуналку. У більшості випадків процес здійснюватиметься автоматично, але існують і винятки.