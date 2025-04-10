Дехто з українців може тримати суттєву доплату до пенсії: що відомо

Пенсія.

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Цього року частина українських пенсіонерів зможе отримати додаткову матеріальну підтримку в розмірі 944 грн, яка призначена для самотніх літніх людей, які потребують стороннього догляду.

Про це йдеться в законі "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", повідомляє “Фокус”.

Ця надбавка еквівалентна 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на 2025 рік — 2 361 грн.

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Право на отримання цієї щомісячної доплати до пенсії мають громадяни, які:

досягли 80 років і більше;

проживають окремо, без родичів або осіб, які можуть забезпечити догляд;

мають підтверджену лікарями потребу в постійному сторонньому догляді;

отримують пенсію за віком.

До переліку документів входять:

висновок лікарсько-консультативної комісії, який підтверджує потребу в постійному сторонньому догляді;

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код (реєстраційний номер облікової картки платника податків);

виписка з Пенсійного фонду України про відсутність інших доплат за догляд.

Від 1 березня 2025-го в Україні було проведено індексацію пенсій, а також збільшено мінімальні виплати для окремих груп пенсіонерів.

Нагадаємо, в Україні із закінченням опалювального сезону переглянуть список одержувачів субсидій на комуналку. У більшості випадків процес здійснюватиметься автоматично, але існують і винятки.