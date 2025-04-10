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ТСН у соціальних мережах

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Дехто з українців може тримати суттєву доплату до пенсії: що відомо

Надбавка еквівалентна 40% прожиткового мінімуму.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Пенсія.

Пенсія.

Цього року частина українських пенсіонерів зможе отримати додаткову матеріальну підтримку в розмірі 944 грн, яка призначена для самотніх літніх людей, які потребують стороннього догляду.

Про це йдеться в законі "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", повідомляє “Фокус”.

Ця надбавка еквівалентна 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на 2025 рік — 2 361 грн.

Право на отримання цієї щомісячної доплати до пенсії мають громадяни, які:

  • досягли 80 років і більше;

  • проживають окремо, без родичів або осіб, які можуть забезпечити догляд;

  • мають підтверджену лікарями потребу в постійному сторонньому догляді;

  • отримують пенсію за віком.

До переліку документів входять:

  • висновок лікарсько-консультативної комісії, який підтверджує потребу в постійному сторонньому догляді;

  • паспорт громадянина України;

  • ідентифікаційний код (реєстраційний номер облікової картки платника податків);

  • виписка з Пенсійного фонду України про відсутність інших доплат за догляд.

Від 1 березня 2025-го в Україні було проведено індексацію пенсій, а також збільшено мінімальні виплати для окремих груп пенсіонерів.

Нагадаємо, в Україні із закінченням опалювального сезону переглянуть список одержувачів субсидій на комуналку. У більшості випадків процес здійснюватиметься автоматично, але існують і винятки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
374
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