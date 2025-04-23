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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
40
Час на прочитання
2 хв

День ангела 23 квітня: кого та як вітати з іменинами

23 квітня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 23 квітня, день ангела

Який сьогодні, 23 квітня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 23 квітня

23 квітня 2025 року привітайте з іменинами Анатолія, Валерія, Георгія, Івана, Олександру, Софію.

Анатолій — давньогрецьке походження, означає “житель Анатолії”. В дитинстві активний, сміливий. В дорослому віці стає нерішучим, сором’зливим.

Валерій — латинське ім’я, перекладається як “міцний”. В дитинстві має твердий характер. В дорослому віці стає емоційним, душею компанії.

Георгій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “землероб”. В дитинстві добрий і порядний. В дорослому віці стає дружелюбним, відданим.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві спокійний, тихий. В дорослому віці стає працьовитим, але неквапливим.

Олександра — давньогрецьке ім’я, перекладається як “захисниця”. В дитинстві смілива, емоційна. В дорослому віці стає чарівливою, романтичною.

Софія — латинське коріння, тлумачиться як “мудра”. В дитинстві дуже активна, енергійна. В дорослому віці стає впевненою в собі, вміє знаходити оптимальний вихід з будь-якої ситуації.

День ангела 23 квітня — душевні привітання в прозі

День ангела 23 квітня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 23 квітня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з чудовим святом — Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди оберігав тебе від труднощів, дарував силу і натхнення на шляху до здійснення всіх твоїх мрій. Нехай цей день принесе лише радість і гармонію в твоєму житті!

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, даруючи тобі мир, спокій і впевненість. Нехай він супроводжує тебе в усіх починаннях, допомагає подолати будь-які труднощі і веде до щасливого життя.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твоєму життю завжди супроводжує світло любові і підтримка, яку дарує твій ангел. Бажаю тобі здоров’я, удачі та невичерпного джерела натхнення для здійснення всіх твоїх бажань!

***

З Днем ангела! Нехай цей день принесе тобі тепло, радість і відчуття підтримки з небес. Бажаю, щоб твій ангел оберігав тебе від злих сил і завжди вказував правильний шлях. Нехай у твоєму житті буде більше моментів щастя та гармонії!

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди панувала гармонія, а кожен день приносив радість та впевненість у завтрашньому дні. Нехай твій ангел-охоронець оберігає тебе від всього поганого та дарує невичерпне джерело сили й натхнення!

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Дата публікації
Кількість переглядів
40
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