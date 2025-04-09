Цена на лекарства формируется не в аптеках, а у производителей, - экономист

© Unsplash

Реклама

Об этом заявил экономист Борис Кушнирук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала "Эспрессо". "Цена формируется не в аптеках – цена формируется у производителей. И здесь как раз мы видим, что ситуация не очень хорошая", – подчеркнул Кушнирук.

По его словам, в рамках так называемого "снижения цен" были удешевлены только те препараты, которые не оказывают существенного влияния на доходы компаний, в частности витамины и дубликаты уже имеющихся лекарств. Стоимость остальных медикаментов продолжает расти. Экономист также отметил, что, несмотря на конкурентную среду среди аптечных сетей, влияния на ценообразование они почти не имеют. В то же время фармпроизводители, особенно монополисты в определенных категориях препаратов, могут самостоятельно устанавливать минимальные и максимальные цены для сетей.

Кушнирук подверг критике и отмену правительством маркетинговых договоров между аптеками и производителями.

Реклама

По его словам, эти соглашения позволяли сетям удерживать цены на лекарства на доступном уровне, получая прибыль не за счет наценки, а благодаря прямым выплатам от производителей. Кроме того, эти средства облагались НДС, что наполняло бюджет.

"В результате мы получили абсолютно абсурдную ситуацию. Цены продолжают расти, а нам рассказывают, как все классно вышло", – резюмировал экономист.