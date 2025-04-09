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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Скандал в Тернополе: школьница принесла в учебное заведение наркотики

Правоохранители выясняют, откуда несовершеннолетняя взяла наркотики и с какой целью их хранила.

Автор публикации
Дарья Щербак Дарья Щербак
Полиция изъяла у 15-летней школьницы психотропное вещество.

Полиция изъяла у 15-летней школьницы психотропное вещество. / © www.facebook.com/Патрульная полиция Тернопольской области

В Тернополе 15-летняя школьница пришла на уроки с психотропным веществом. Сверток с порошком обнаружила инспектор Службы образовательной безопасности после сообщения от других учеников.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

Во время проверки у 15-летней девушки нашли пластиковый пакет с порошкообразным веществом, похожим на психотропное. Следственно-оперативная группа изъяла вещество и отправила его на экспертизу.

Девушка не объяснила, где взяла наркотики и почему принесла их в школу.

По этому факту начато уголовное производство. Санкция статьи предусматривает:

  • штраф до 51 000 грн,

  • исправительные работы сроком до двух лет,

  • пробационный надзор до пяти лет,

  • ограничение свободы до пяти лет.

Также на родителей школьницы составили админпротокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Им придется заплатить штраф до 1700 грн.

Напомним, в Тернополе стоматолог-хирург и анестезиолог обвиняют в смерти годовалого ребенка после медицинского вмешательства. Обвинительный акт уже передан в суд.

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