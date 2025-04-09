Скандал в Тернополе: школьница принесла в учебное заведение наркотики

Полиция изъяла у 15-летней школьницы психотропное вещество. / © www.facebook.com/Патрульная полиция Тернопольской области

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В Тернополе 15-летняя школьница пришла на уроки с психотропным веществом. Сверток с порошком обнаружила инспектор Службы образовательной безопасности после сообщения от других учеников.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

Во время проверки у 15-летней девушки нашли пластиковый пакет с порошкообразным веществом, похожим на психотропное. Следственно-оперативная группа изъяла вещество и отправила его на экспертизу.

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Девушка не объяснила, где взяла наркотики и почему принесла их в школу.

По этому факту начато уголовное производство. Санкция статьи предусматривает:

штраф до 51 000 грн,

исправительные работы сроком до двух лет,

пробационный надзор до пяти лет,

ограничение свободы до пяти лет.

Также на родителей школьницы составили админпротокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Им придется заплатить штраф до 1700 грн.

Напомним, в Тернополе стоматолог-хирург и анестезиолог обвиняют в смерти годовалого ребенка после медицинского вмешательства. Обвинительный акт уже передан в суд.