- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 117
- Время на прочтение
- 1 мин
Почему "Укрпочта" раньше закупала куриные ноги: гендиректор удивил причиной
«Укрпочта» использовала куриные ноги в качестве защиты от агрессивных собак. Смилянский рассказал, как это работало.
Ранее «Укрпочта» закупала куриные ноги, которые служили защитой почтальонов от собак. Работник доставал этот продукт и бросал собаке, чтобы та отвлеклась.
Об этом гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский рассказал в интервью YouTube-каналу HackYourMom.
Смилянский поделился, что когда он пришел на свой пост, то из 11 000 отделений «Укрпочты» 9 000 не имели компьютеров. А в отделениях, где компьютеры все же были, средний возраст машин составлял 10 лет. Кроме того, средний возраст авто «Укрпочты» был 18 лет.
Гендиректор компании также удивил заявлением о том, что «Укрпочта» раньше закупала куриные ноги.
«Более того, я тебе скажу, „Укрпочта“ закупала куриные ноги. Куриные ноги — это меры безопасности. Когда почтальон идет, на него бежит собака, она должна достать куриную ногу и бросить, чтобы собака отвлеклась. И все», — рассказал Смилянский.
Он заверил, что сейчас у сотрудников компании есть более современные средства защиты.
«Куриные ноги уже не покупаем. У нас есть более современные средства защиты. Баллончик — теперь он есть», — сказал гендиректор «Укрпочты».
К слову, в Украине запустят «Укрпочта Банк», который будет работать по специальным правилам, чтобы сделать банковские услуги доступными всем, независимо от места жительства.