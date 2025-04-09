Почему "Укрпочта" раньше закупала куриные ноги: гендиректор удивил причиной

Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский / © Игорь Смелянский / Facebook

Реклама

Ранее «Укрпочта» закупала куриные ноги, которые служили защитой почтальонов от собак. Работник доставал этот продукт и бросал собаке, чтобы та отвлеклась.

Об этом гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский рассказал в интервью YouTube-каналу HackYourMom.

Смилянский поделился, что когда он пришел на свой пост, то из 11 000 отделений «Укрпочты» 9 000 не имели компьютеров. А в отделениях, где компьютеры все же были, средний возраст машин составлял 10 лет. Кроме того, средний возраст авто «Укрпочты» был 18 лет.

Реклама

Гендиректор компании также удивил заявлением о том, что «Укрпочта» раньше закупала куриные ноги.

«Более того, я тебе скажу, „Укрпочта“ закупала куриные ноги. Куриные ноги — это меры безопасности. Когда почтальон идет, на него бежит собака, она должна достать куриную ногу и бросить, чтобы собака отвлеклась. И все», — рассказал Смилянский.

Он заверил, что сейчас у сотрудников компании есть более современные средства защиты.

«Куриные ноги уже не покупаем. У нас есть более современные средства защиты. Баллончик — теперь он есть», — сказал гендиректор «Укрпочты».

К слову, в Украине запустят «Укрпочта Банк», который будет работать по специальным правилам, чтобы сделать банковские услуги доступными всем, независимо от места жительства.