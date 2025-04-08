На Закарпатье открыли новый пункт пропуска на границе

КПП

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Украина продолжает совершенствовать свою приграничную инфраструктуру. 8 апреля на границе с Венгрией открыли новый пункт пропуска «Великая Паладь — Нодьгодош».

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Новый пункт позволит ежегодно пропускать более 70 тысяч легковых автомобилей и около 220 тысяч пешеходов. Это станет подлинным облегчением для жителей приграничных регионов, туристов и бизнеса.

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Развитие пункта «Великая Паладь — Нодьгодош» — часть крупного плана, предусматривающая обновление 29 существующих пунктов пропуска и строительство еще 17 новых к 2030 году. Таким образом государство стремится сделать западную границу более современной и эффективной.

В будущем планируется совместный контроль с пограничниками соседних стран, техническое обновление оборудования и цифровизация процедур. Все это должно ускорить пересечение границы, уменьшить бюрократию и повысить безопасность.

Украина движется к европейским стандартам, и каждый новый пункт пропуска приближает нас к полноценной интеграции с ЕС.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Польше заявили об обострении ситуации на границе с Беларусью.