Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

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Украинской певице Ирине Билык сделали предложение прямо после ее концерта в Киеве.

7 апреля исполнительница отыграла последнее из ее трех юбилейных шоу в столице. После концерта певица собралась со своими коллегами и друзьями в холле дворца “Украина”. Один из давних приятелей артистки неожиданно сделал ей предложение. Речь идет о ректоре Киевской национальной музыкальной академии имени Петра Чайковского — Максиме Тимошенко. В частности, он расхвалил Ирину Билык, после чего сказал, что “делает предложение”, и встал на одно колено.

“Дорогая Ирина, дорогая наша звезда, богиня, мы тебя любим, ты символ песни украинской. Сколько мы с тобой знакомы — просто не хочу говорить. Но я тебя люблю, я делаю тебе предложение”, — сказал Тимошенко.

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Все собравшиеся начали аплодировать и даже кричали: “Горько!”. Это было видно на видео, которым Тимошенко поделился в Facebook. Более того, он еще и подписал ролик: “Она сказала да!”. Впрочем, не стоит торопиться выдавать Ирину Билык замуж, ведь, очевидно, это была просто шутка.

Напомним, тем временем сама певица на концерте призналась в любви молодому исполнителю. Ирина Билык прямо со сцены сказала теплые слова MELOVIN.