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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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746
Час на прочитання
1 хв

Ірині Білик освідчилися просто після її концерту в Києві

Зробив це давній приятель артистки.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ірина Білик

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Українській співачці Ірині Білик освідчилися просто після її концерту в Києві.

Так, 7 квітня виконавиця відіграла останнє з її трьох ювілейних шоу в столиці. Після концерту співачка зібралася зі своїми колегами та друзями в холі палацу “Україна”. Один із давніх приятелів артистки неочікувано їй освідчився. Йдеться про ректора Київської національної музичної академії імені Петра Чайковського — Максима Тимошенка. Зокрема, він розхвалив Ірину Білик, після чого сказав, що “робить пропозицію”, та став на одне коліно.

“Дорога Ірино, дорога наша зірко, богине, ми тебе любимо, ти є символом пісні української. Скільки ми з тобою знайомі — просто не хочу говорити. Але я тебе люблю, я роблю тобі пропозицію”, — сказав Тимошенко.

Всі присутні почали аплодувати та навіть кричали: “Гірко!”. Це було видно на відео, яким Тимошенко поділився у Facebook. Ба більше, він ще й підписав ролик: “Вона сказала так!”. Утім, не варто квапитися видавати Ірину Білик заміж, адже, вочевидь, це був просто жарт.

Нагадаємо, тим часом сама співачка на концерті зізналась в любові молодому виконавцеві. Ірина Білик просто зі сцени сказала теплі слова MELOVIN.

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