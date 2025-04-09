Скандал у Тернополі: школярка принесла до навчального закладу наркотики

Поліція вилучила у 15-річної школярки психотропну речовину. / © www.facebook.com/Патрульна поліція Тернопільської області

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У Тернополі 15-річна школярка прийшла на уроки з психотропною речовиною. Пакунок із порошком виявила інспекторка Служби освітньої безпеки після повідомлення від інших учнів.

Про це повідомили в поліції Тернопільщини.

Під час перевірки у 15-річної дівчини знайшли пластиковий пакет із порошкоподібною речовиною, схожою на психотропну. Слідчо-оперативна група вилучила речовину та відправила її на експертизу.

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Дівчина не пояснила, де взяла наркотики та чому принесла їх до школи.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Санкція статті передбачає:

штраф до 51 000 грн,

виправні роботи строком до двох років,

пробаційний нагляд до п’яти років,

обмеження волі до п’яти років.

Також на батьків школярки склали адмінпротокол за неналежне виконання батьківських обов’язків. Їм доведеться сплатити штраф до 1 700 грн.

Нагадаємо, у Тернополі стоматолога-хірурга та анестезіолога звинувачують у смерті однорічної дитини після медичного втручання. Обвинувальний акт уже передано до суду.