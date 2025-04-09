- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 15
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 10 апреля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар вырос в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 10 апреля. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США выросла на 10 копеек и составляет 41,27 гривны.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,27 (+10 коп.)
Курс евро
1 евро - 44,54 (+52 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 10:60 (+7 коп.)
Напомним, курс валют продолжает создавать сюрпризы, но в этот раз приятные — после непродолжительного роста американская валюта снова подешевела. Некоторые аналитики считают, что здесь есть вклад и рядовых украинцев, потому что в последнее время население меньше доверяет доллару — спрос на него снижается.