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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2763
Час на прочитання
1 хв

У Києві оголошена повітряна тривога: яка загроза

Влада закликає перебувати у безпечних місцях.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Лунає повітряна тривога 19 квітня

Лунає повітряна тривога 19 квітня / © ТСН.ua

У Києві 19 квітня лунає повітряна тривога.

Про це повідомили в КМВА.

У Повітряних Силах України повідомили про ракетну небезпеку для Київської бласті.

«Ракетна небезпека для Київської області», — йдеться в повідомленні.

/ © Мапа війни в Україні

© Мапа війни в Україні

Нагадаємо, станом на ранок 19 квітня ЗСУ знищили 940 150 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1180 військових.

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