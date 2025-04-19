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У Києві оголошена повітряна тривога: яка загроза
Влада закликає перебувати у безпечних місцях.
У Києві 19 квітня лунає повітряна тривога.
Про це повідомили в КМВА.
У Повітряних Силах України повідомили про ракетну небезпеку для Київської бласті.
«Ракетна небезпека для Київської області», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, станом на ранок 19 квітня ЗСУ знищили 940 150 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1180 військових.