Орбан зробив нову скандальну заяву про Україну

Віктор Орбан / © Associated Press

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Членство України в Європейському Союзу невигідне для Угорщини, бо, мовляв, загрожує угорській економіці.

Про це заявив прем’єр Угорщини Віктор Орбан в ефірі радіо Kossuth, повідомляє Magyar Nemzet.

За його словами, Будапешт втратив кілька мільярдів євро за три роки через війну. Нібито Угорщина не мала б таких економічних проблем, якби гроші, надані Україні, залишалися в європейській економіці. Угорський прем’єр цинічно наголосив, що до України “гроші везуть тачками”.

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“Однак європейські лідери продовжують прагнути війни і підтримувати Україну навіть проти волі американського керівництва. Ми не можемо фінансувати й підтримувати Україну та українську армію без Сполучених Штатів”, — заявив Орбан.

Політик назвав значною проблемою, що ЄС нібито повинен утримувати українську армію.

Він нагадав, що в Єврокомісії оголосили про наміри прийняти Україну до ЄС до 2030 року. Нібито це, зі слів прем’єра, “зруйнує угорську економіку”. Віктор Орбан закликав усіх висловити свою думку щодо вступу України до ЄС і взяти участь в опитуванні про членство України, яке організував його уряд.

Орбан каже, що Брюссель не може підтримувати Україну самостійно, а тому хоче взяти для цього величезний кредит. Він закликав не допустити, щоб Європа потрапила до боргової ями.

Нагадаємо, раніше Віктор Орбан проголосував проти членства України в ЄС, ба більше — агітував угорців робити так само. На одному з опублікованих прем’єром фото видно, що він поставив позначку у графі «проти» на бюлетені, де було питання про підтримку членства України в ЄС.

Не стримується Орбан і щодо висловлювань на адресу ЄС. Так, очільник угорського уряду накинувся на Євросоюз через Київ. Мовляв, Брюссель тисне на його державу через вступ України. Він вважає це “величезною проблемою”.

Дата публікації 19:40, 16.04.25 Кількість переглядів 1648 На закиди Фіцо жорстко відповіли! Ось чому словацький прем'єр не може їхати в Москву!