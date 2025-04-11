Орбан накинувся на Євросоюз через Україну: що заявив

Віктор Орбан / © Associated Press

Реклама

Угорський лідер Віктор Орбан поскаржився на те, що Євросоюз тисне на його державу через вступ України. Він вважає це “величезною проблемою”.

Про це Орбан написав у мережі X.

Орбан заявив, що не дозволить Брюсселю змусити Угорщину підтримати членство України в ЄС. Мовляв, має бути згода угорського народу.

Реклама

“Ми не дозволимо Брюсселю змусити нас прийняти Україну в ЄС. Це величезна проблема, яка має широкі наслідки для нашої безпеки, економіки та сільського господарства. Ми запитаємо угорський народ і будемо діяти так, як він вирішить!”, — наголосив він.

Раніше йшлося про те, що Орбана можуть позбавити права голосу в ЄС, щоб Путін не отримав 240 млрд євро.