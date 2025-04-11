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Орбан накинувся на Євросоюз через Україну: що заявив
За його словами, вирішуватимуть угорці.
Угорський лідер Віктор Орбан поскаржився на те, що Євросоюз тисне на його державу через вступ України. Він вважає це “величезною проблемою”.
Про це Орбан написав у мережі X.
Орбан заявив, що не дозволить Брюсселю змусити Угорщину підтримати членство України в ЄС. Мовляв, має бути згода угорського народу.
“Ми не дозволимо Брюсселю змусити нас прийняти Україну в ЄС. Це величезна проблема, яка має широкі наслідки для нашої безпеки, економіки та сільського господарства. Ми запитаємо угорський народ і будемо діяти так, як він вирішить!”, — наголосив він.
Раніше йшлося про те, що Орбана можуть позбавити права голосу в ЄС, щоб Путін не отримав 240 млрд євро.