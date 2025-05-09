Стала известна полезная для водителей функция Google Maps, которая поможет избежать штрафов

Google Maps / © Pixabay

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Многие украинские водители даже не подозревают, что в Google Maps есть удобная функция, способная предупредить о превышении скорости и уберечь от неприятных штрафов.

Об этом напомнили журналисты издания Interia, рассказав о нововведениях в популярном навигационном сервисе.

Еще в 2023 году Google добавил в Maps важную опцию — спидометр, показывающий не только текущую скорость автомобиля, но и сравнивающий ее с разрешенной на конкретном участке дороги. Данные берутся из GPS, а пределы скорости — из актуальной информации о дорожных ограничениях. Если водитель превышает предел, значок ограничения на экране загорается красным, сигнализируя о нарушении.

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Чтобы эта функция работала, убедитесь, что приложение обновлено до последней версии, а в настройках активированы опции «Ограничение скорости» и «Спидометр».

Кроме того, Google Maps часто предупреждает о камерах автофиксации, что также помогает водителям вовремя сбавить скорость и избежать штрафа.

Какие штрафы за превышение скорости действуют в Украине в 2025 году:

До 20 км/ч сверх нормы — без штрафа.

Более 20 км/ч — штраф 340 грн.

Более 50 км/ч — штраф 1700 грн.

Важно: если нарушение зафиксировала камера, штраф можно оплатить со скидкой 50%, если это сделать в течение 10 банковских дней.

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К слову, ранее в патрульной полиции напомнили, что водители могут получить штраф за установленные на авто световые приборы, не отвечающие требованиям, например, фиолетовые фары или синие поворотники.

Кроме того, патрульный объяснил, как действовать водителям на дорогах с невидимой разметкой во избежание штрафа.