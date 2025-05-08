Теннисные мячики в авто: автомеханик предостерег водителей от популярного лайфгака (фото)

Зачем водители вставляют теннисные мячи в пружины своего авто

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Часто атомобелисты укладывают мячики для тенниса в пружины подвески машины.

Эксперты рассказали SUV News, зачем водители это делают и на что это влияет.

Специалист отметил, что популярность и распространенность лайфгака с мячиками для тенниса в пружине подвески машины. использовать его категорически не рекомендуется.

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Водители легковых автомобилей, регулярно перевозящих грузы, пытаются так отсрочить гибель изношенной подвески.

Практика показывает, что если разместить внутри штатных пружин теннисные мячи, то это позволит частично восстановить амортизацию и предотвратить контакт днища автомобиля с дорогой при проезде по неровной дороге.

«Этот народный метод действительно может продлить ресурс ходовой части в 1,5-2 раза в зависимости от стиля вождения и условий эксплуатации», — признает специалист.

Мячики в подвеске

Почему мячик в подвеске опасен

При этом он обращает внимание водителей на тот факт, что эта хитрость опасна и не может быть альтернативой профессиональному ремонту подвески. Использование теннисных мячей вместо пружин не позволяет обеспечивать надлежащую амортизацию, что ухудшает управляемость автомобиля и безопасность движения.

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К тому же спортивные снаряды просто не рассчитаны на такую нагрузку и могут лопнуть в любой момент. Если это произойдет при движении на высокой скорости, то резкая потеря контроля над авто может привести к ДТП, объясняет эксперт.

«Если вы не готовы к полноценному ремонту или замене подвески, механик рекомендует более безопасный, хоть и не такой дешевый способ — установка пневмобаллонов. Последние дают водителю возможность без помощи других регулировать дорожный просвет. Это позволит снизить нагрузку на подвеску и перевозить более тяжелые грузы», — пишет автор.

Механик рекомендует строго соблюдать ограничения по допустимой нагрузке на автомобиль.

«Если вы будете превышать допустимую снаряженную массу, это может спровоцировать более серьезные неисправности и создать аварийную ситуацию на дороге», — добавил он.

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Напомним, ранее речь шла о том, как водители «убивают» аккумулятор через неделю

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