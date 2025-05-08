"Орешник" - муляж Судного дня: эксперт раскрыл игру Кремля

Путин / © ТСН.ua

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Российские военные могли использовать новую баллистическую ракету для психологического давления, симитивировав возможность ядерного удара по украинскому городу Днепр.

Об этом в эфире телеканала «КИЕВ24» заявил главный редактор профильного издания Defense Express Олег Катков.

По его словам, речь идет об экспериментальном ракетном изделии малого количества, которое до этого фиксировалось преимущественно на полигонах:

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"Скорее всего, это изделие является опытным, малого количества, оно фиксировалось больше на полигонах", - отметил Катков.

Один из запусков был подтвержден, второй — потерпел неудачу: «Ракета развалилась, и если ее обломки упали на территорию РФ — проверить это невозможно, потому что никто там ничего не скажет».

Олег Катков подчеркнул, что ракета типа «Орешник» является носителем ядерного оружия, но в данном случае применена в неядерном варианте: «В том неядерном варианте, который они применяют, он не несет никакой угрозы. Эта "картинка" создана для демонстрации возможностей ядерного удара.

Эксперт подчеркивает, что в Кремле, вероятно, использовали макеты боевых блоков, создав медиа-эффект — огненное падение с неба стало имитацией раздельных боевых частей.

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«Это была скорее демонстрация, чем реальный удар. Использование "Орешника" с реальным ядерным зарядом означало бы начало Третьей мировой войны. Это даже не обсуждается», – отметил Катков.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил Минобороны определить цели в Киеве для удара «Орешником» в ответ на атаки ВСУ в Москве в День победы. Однако, по словам руководителя украинского Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, угрозы россиян являются попыткой запугать и вызваны страхом самой Москвы.