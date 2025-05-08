Китай и Россия объединяются: что это означает для безопасности Европы

Флаг Китая / © Associated Press

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Европа не должна терять бдительность по поводу растущей киберугрозы со стороны Китая, даже несмотря на то, что фокус европейских стран сейчас сосредоточен на действиях России.

Об этом заявил вицеадмирал Петер Ресинк, директор нидерландской военной разведки (MIVD), в интервью Politico.

«Я бы сказал, что это угроза больше России», — отметил Ресинк, подчеркнув, что Пекин владеет одной из самых сложных и организованных киберсистем в мире, и Европа не полностью осознает ее потенциал.

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В ежегодном отчете MIVD отмечается об углублении связей между Китаем и Россией как геополитических, так и экономических и военных. Также разведка сообщила о новой волне гибридных атак со стороны РФ на Нидерланды и союзников в Европе, в частности, на системы транспорта и политические партии.

Китай, по данным MIVD, уже нацелился на примерно 10 стран Европы из-за киберразведки. При этом Россия, по словам Ресинка, также активно вмешивается в избирательные процессы и увеличивает военные мощности на границах НАТО.

«Россия производит гораздо больше артиллерии, чем нужно для войны против Украины, а часть из нее перемещает в Балтию и Финляндию», — добавил он.

Ресинк подчеркнул, что, несмотря на все, разведсотрудничество между США и европейскими странами остается сильным и координированным.

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Напомним, Россия и Китай поддержали мирные усилия по Украине, однако обвинили США в попытках дестабилизировать ситуацию и усилить сдерживание Москвы и Пекина.