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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Китай і Росія об’єднуються: що це означає для безпеки Європи

Європа може недооцінювати масштаб нової загрози.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Прапор Китаю

Прапор Китаю / © Associated Press

Європа не повинна втрачати пильність щодо зростання кіберзагрози з боку Китаю навіть попри те, що фокус європейських країн нині зосереджений на діях Росії.

Про це заявив віцеадмірал Петер Ресінк, директор нідерландської військової розвідки (MIVD), в інтерв’ю для Politico.

«Я б сказав, що це загроза більша, ніж Росія», — зауважив Ресінк, підкресливши, що Пекін володіє однією з найскладніших і найорганізованіших кіберсистем у світі, і Європа не повністю усвідомлює її потенціал.

У щорічному звіті MIVD зазначається про поглиблення зв’язків між Китаєм і Росією — як геополітичних, так і економічних і військових. Також розвідка повідомила про нову хвилю гібридних атак з боку РФ на Нідерланди та союзників у Європі, зокрема на системи транспорту і політичні партії.

Китай, за даними MIVD, вже націлився на приблизно 10 країн Європи через кіберрозвідку. Водночас Росія, за словами Ресінка, також активно втручається у виборчі процеси та нарощує військові потужності на кордонах НАТО.

«Росія виробляє набагато більше артилерії, ніж потрібно для війни проти України, а частину з неї переміщує до кордонів Балтії та Фінляндії», — додав він.

Ресінк наголосив, що попри все, розвідспівпраця між США та європейськими країнами залишається сильною і координованою.

Нагадаємо, Росія і Китай підтримали мирні зусилля щодо України, однак звинуватили США у спробах дестабілізувати ситуацію та посилити стримування Москви й Пекіна.

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