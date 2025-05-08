У Путіна назвали, від чого залежать подальші кроки щодо України

Помічник президента Росії Юрій Ушаков / © Associated Press

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Помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що подальші кроки Москви щодо війни проти України залежать від перебігу травневого перемир’я.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Ушаков заявив, що контакти Росії та США щодо України та інших питань відбуваються щодня або раз на два дні.

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За словами помічника російського диктатора, подальші кроки країни-агресорки щодо України залежатимуть зокрема від того, як пройде перемир’я, оголошене Москвою з нагоди 9 травня.

Окрім того, Ушаков зробив пропагандистську заяву про начебто спробу Києва залякати іноземних лідерів перед візитом до Москви на 9 травня. Посадовець стверджує, що спробу було зірвано.

Нагадаємо, в кінці квітня президент Росії Володимир Путін оголосив триденне перемир’я у війні проти України з нагоди 9 травня. Київ на це оголошення не пристав, запропонувавши натомість повне припинення вогню на 30 днів, що б нормально розпочати мирний переговорний процес. На цьому наполягали також США, Франція та Британія, однак Кремль цю ідею відкинув.

Зауважимо, низка експертів стверджують, що Москва тягне час, аби не починати реальні переговори про закінчення війни. І це викликає роздратування у адміністрації президента США Дональда Трампа. Так, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про розчарування обома сторонами, водночас сказавши, що РФ вимагає забагато у переговорах про закінчення війни. Венс наполіг на тому, аби Київ і Москва почали прямі перемовини.

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