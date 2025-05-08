Закінчення війни в Україні: що Трамп запропонував Ердогану

Реджеп Таїп Ердоган / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп запропонував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану виступити посередником у мирних переговорах між Україною та Росією.

Про це пише Hürriyet.

Напередодні відбулася телефонна розмова Трампа та Ердогана. Два лідери обговорили різні політичні питання.

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Зокрема, Трамп хоче залучити Ердогана до переговорів про припинення війни в Україні.

Як звернули увагу журналісти, під час розмови Дональд Трамп наголосив на важливості участі Туреччини у мирному процесі та висловив упевненість у здатності Ердогана зробити конструктивним діалог між Україною та Росією.

Лідер Туреччини, зі свого боку, позитивно поставився до пропозиції та підтвердив готовність Анкари сприяти переговорам.

«Президент Ердоган є лідером, який може вести переговори як з Володимиром Путіним, так і з Володимиром Зеленським», — зазначило джерело, близьке до переговорів.

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Нагадаємо, наприкінці квітня Ердоган заявив, що підтримує з Трампом «телефонну дипломатію» і за першої ж нагоди проведе з ним зустріч.

«Ми — два лідери, які вірять, що зможуть подолати питання, які в різних колах розглядаються як ризики, за допомогою діалогу та дипломатії», — зазначав президент Туреччини.