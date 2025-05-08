Россия и Китай заговорили о "мире в Украине", но есть условия

Си Цзиньпин и Владимир Путин. / © ТСН.ua

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Москва и Пекин заявили о поддержке мирных усилий по отношению к Украине, однако одновременно выступили с резкой критикой в адрес США.

Соответствующая позиция изложена в совместном заявлении двух стран, которое передают медиа РФ, в частности агентство "РИА Новости".

"Стороны поддерживают все усилия, способствующие установлению мира в Украине", - говорится в документе. В то же время, Кремль и китайское руководство считают, что для долгосрочного урегулирования войны нужно "устранить ее первопричины".

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Москва и Пекин также подтвердили намерение "наращивать взаимодействие и уплотнять координацию" против курса США, который назвали "двойным сдерживанием" России и Китая.

"Стороны решительно выступают против насаждения третьим странам в разных регионах мира враждебных подходов к России и Китаю, а также против дискредитации российско-китайского взаимодействия", - говорится в совместном заявлении.

Напомним, Си прилетел в Москву вечером 7 мая для встречи с Путиным и участия в параде по случаю российского Дня победы 9 мая. Китайский лидер и российский диктатор 8 мая провели встречу . В ее начале Путин заявил, что правительства обоих государств работают над реализацией всего массива двусторонних договоренностей. Президент РФ сказал, что Пекин и Москва развивают связи во благо народов обеих стран и "не против кого-то".