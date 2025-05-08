Путин и Си встретились в Москве: первые заявления

Си Цзиньпин и Владимир Путин / © Associated Press

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Президент России Владимир Путин встретился с лидером Китая Си Цзиньпином в Москве 8 мая. Российский диктатор уже сделал первые заявления на этот счет.

Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.

Заметим, что во время встречи с Си Путин назвал его «дорогим другом».

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«Уважаемый председатель, дорогой друг и китайские друзья, мне доставляет большое удовольствие всех вас приветствовать в Москве. Я очень рад нашей новой встрече и искренне ценю возможность личного прямого общения с вами. Благодарен, что, как и в прошлую юбилейную дату — это было 10 лет назад — вы приняли решение приехать к нам с визитом и разделить с нами празднование 80-летия священной для нашей страны великой победы», — подобострастно обратился Путин к Си, который сидел напротив и улыбался.

В свою очередь лидер КНР, как информируют российские пропагандисты, сказал, что Китай и Россия ценой тяжелых потерь одержали великую победу и внесли исторический вклад в дело мира во всем мире.

По словам Путина, правительства России и Китая работают над реализацией всего массива двусторонних договоренностей. Глава Кремля заявил, что Пекин и Москва развивают связи во благо народов обеих стран и «не против кого-то».

Кроме того, президент России сообщил, что 9 мая во время парада на Красной площади в Москве в торжественном марше пройдет парадный расчет военнослужащих Народно-освободительной армии Китая.

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«Насколько мне известно, это самый большой по численности из иностранных военных контингентов», — сказал российский диктатор.

Си Цзиньпин и Владимир Путин во время встречи в Москве 8 мая / © Associated Press

Напомним, Си прилетел в Москву вечером 7 мая накануне парада на Красной площади. Он пробудет в российской столице довольно продолжительное время — до 10 мая.

Как информировало издание Bloomberg со ссылкой на источники, во время встречи в Москве Си и Путин планируют возобновить переговоры по отложенному проекту газопровода «Сила Сибири-2».

К слову, президент Азербайджана Ильхам Алиев в последний момент отказался лететь в Москву на парад до 9 мая, когда в России отмечают победу во Второй мировой войне.

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