Назван лучший игрок матча ПСЖ – "Арсенал" в полуфинале Лиги чемпионов

Ашраф Хакими / © Associated Press

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УЕФА определил лучшего игрока ответного поединка 1/2 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и лондонским "Арсеналом". Награду получил защитник парижан Ашраф Хакими.

26-летний марокканец на 72-й минуте забил второй гол своей команды в этом матче и помог обыграть "канониров" со счетом 2:1 и по сумме двух встреч (3:1) выйти в финал.

Всего в этом сезоне Хакими забил 7 голов и отдал 14 ассистов в 45 матчах за парижский клуб во всех турнирах.

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В финале турнира ПСЖ встретится с итальянским "Интером", который в другом полуфинальном противостоянии одолел испанскую "Барселону". Основное время обоих матчей завершилось вничью 3:3, а в экстра-таймах "нерадзурри" вырвали победу по сумме двух поединков – 7:6.

Финальный матч Лиги чемпионов между ПСЖ и "Интером" состоится 31 мая на "Альянц Арене" в Мюнхене. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.